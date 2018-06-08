سقوط قذيفة أر بي جي بمنطقة المصلى وسط كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسقوط قذيفة هاون، في منطقة المصلى، وسط كركوك.

وأوضح المصدر في حديث إن “قذيفة الـهاون سقطت بالقرب من مدرسة بدوار منطقة المصلى، وسط كركوك”، فيما أشار مصدر آخر الى أن “القذيفة كانت قذيفة (أر بي جي) وليس هاون”.

وشهدت محافظة كركوك، اليوم الجمعة، تفجيرين باستخدام العبوات الناسفة، راح ضحيتهما 10 أشخاص بين قتيل وجريح.

وحصلت على صور لمنطقة شارع القدس، وسط كركوك، بعد مدة من التفجير، تظهر انتشار بقع الدم على الشارع، وسيارات اسعاف تنقل الجرحى الذين سقطوا الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة التفجيرين الى 10 قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقال المصدر في حديث إن “حصيلة التفجيرين الذين استهدفا منطقتي شارع القدس، وطريق بغداد، وسط كركوك، إلى قتيل واحد و9 جرحى”، مبيناً أن “بين الضحايا نساء وأطفال”.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بانفجار عبوة في المنطقة منطقة شارع القدس، وسط كركوك، وسقوط 4 جرحى في حصيلة أولية.

وبعد ذلك بدقائق، أفاد المصدر نفسه إن بسماع دوي انفجار ثان، هز مناطق وسط المحافظة.

وأوضح المصدر في حديث إن “دوي انفجار ثان سمع في ارجاء منطقة طريق بغداد، وسط كركوك، بعد دقائق من التفجير الأول الذي استهدف شارع القدس، وسط المحافظة أيضاً”.

وأضاف، أن “العبوة الناسفة الثانية انفجرت في منطقة طريق بغداد – الطريق الفرعي القريب من كلية التربية”، مبيناً أنه “لم يسفر عن خسائر بشرية”.

وأشار إلى ان “إفادات الشهود تتحدث عن عجلة لاندكروز بيضاء اللون فيها ٣ اشخاص هم من قاموا برمي العبوة الناسفة بشكل يضع الشبهات حول مجاميع انفصالية”.