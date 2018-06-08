سوريا.. داعش يقتل 17 مسلحاً موالياً للنظام في السويداء

أ ف ب – قتل مسلحو تنظيم داعش يوم الخميس، 17 مقاتلاً موالياً للنظام السوري بينهم 6 جنود في هجمات مفاجئة في جنوب البلاد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقُتل 9 مسلحين أيضاً في الاشتباكات التي دارت في منطقة السويداء الصحراوية، بحسب المرصد، الذي مقره لندن.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن الهجمات هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث لم يرصد أي تواجد لمسلحي التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام.

وأوضح أن بين القتلى 9 مسلحين تابعين لميليشيات شيعية موالية لإيران بالإضافة لمقاتلين اثنين لم يتم التعرف على هوياتهما.

وبذلك، يرتفع إلى 179 عدد قتلى القوات الموالية للنظام منذ 22 مايو الماضي، فيما قتل 89 إرهابياً من داعش خلال الفترة ذاتها.