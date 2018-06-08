شركتان نفطيتان عراقيتان توقعان عقداً مع شيفرون

اكد وزير النفط جبار اللعيبي، الخميس، حرص الوزارة على الارتقاء بإداء الشركات الوطنية الى مصاف الشركات العالمية عبر التعاون الامثل مع بيوت الخبرة العالمية في الصناعة النفطية، فضلا عن توسيع افاق التعاون الامثل مع الشركات الرصينة وذلك بالعمل على تعشيق الخبرة الوطنية بالخبرة العالمية.

وقال اللعيبي خلال حفل التوقيع على مذكرة تعاون بين شركتي البصرة وذي قار مع شركة شيفرون الامريكية، ان “هذه المذكرة هي رسالة تعاون مثالية بين شركاتنا الوطنية وبين شركة شيفرون التي ستقوم باعداد الدراسات والمسوحات للنشاط النفطي للحقول والمنشاءات العاملة بهدف اعداد التقارير الفنية والإدارية تعقبها تقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف الى بناء القدرات الوطنية في الادارة الفنية السليمة للثروة والاستثمار الامثل لها من خلال وضع الخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية وتوظيف هذه القدرات في المكان الصحيح لتحقيق النتائج والاهداف”.

وبين اللعيبي انه “وعلى ضوء ذلك، يمكن توسيع حجم التعاون بين الجانبين، لابرام العقود لمشاريع تطويرية في مجالات عدة تخدم الاهداف المشتركة”.

من جانبه، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان “وزارة النفط تسعى الى أَبْرَام مزيد من مذكرات التفاهم والعقود مع الشركات العالمية بهدف تبادل الخبرة وتطوير القدرات الوطنية في الادارة الفنية للثروة الوطنية، والاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والتي تهدف الى تعزيز قدرات العراق الاقتصادية وتنميتها”.