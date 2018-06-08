فوائد الكولاجين للرجال والشعر والبشرة واهم مصادر الكولاجين الطبيعية

معلومات هامة عن وما هي فوائد الكولاجين المختلفة واضراره ، الكولاجين هو البروتين الرئيسي للعديد من أنسجة الجسم ويشكل نسبة كبيرة تصل إلى 25% من البروتينات في الثدييات ويتم إنتاجه بإستمرار في الجسم.

مادة الكولاجين لها تأثير ايجابي علي صحة القلب ويساعد علي شفاء الجروح كما انه يدعم خلايا الجلد ويعطي البشرة رونقها ونضارتها ويساعد علي بناء العضلات ويحمي المفاصل والعظام من الالتهابات ولكن مع التقدم في العمر والضغوط النفسية والاجهاد والتوتر قد يحدث نقص لانتاج الكولاجين بالجسم مما يترتب عليه ظهور التجاعيد وترهلات الرقبة ظهور البقع الداكنة والاحساس بالوهن والكسل والارق .

مصادر الكولاجين الطبيعية :

1- الاسماك التي تحتوي علي كميات كبيرة من ” اوميجا 3 ” مثل التونة والسلمون.

2- الخضراوات التي تحتوي علي الليكوبين المضاد للأكسدة مثل الطماطم و الفلفل الأحمر و البنجر.

3- الخضراوات التي تساعد علي تحفيز انتاج الكولاجين مثل السبانخ واللفت.

4-الخضراوات الغنية ” ” مثل البطاطا الحلوة والجزر.

5-ثبت علميا ان التوت البري يساعد علي زيادة معدل انتاج الكولاجين بالجسم.

6- أكدت دراسة ان البرتقال واليوسفي و الجريب فروت والليمون لديها القدرة علي مقاومة الجذورالحرة مما يعزز الكولاجين بالجسم.

7- الثوم ذلك الصغير العملاق له القدرة علي اعادة تكوين الكولاجين بالجسم .

تساعد مكملات الكولاجين علي الحد من ظهور السيلوليت.

تعمل علي تحفيز نمو الشعر.

تعطي الجلد مرونة ونضارة.

تساعد علي علاج التهابات الجسم ولا سيما التهابات الامعاء.

تعزز مستويات الايض بالجسم.

رغم فوائد مكملات الكولاجين المتعددة والرائعة للصحة العامة الا ان الاسراف في استخدامه قد يترتب عليه الكثير من الاضرار ونستعرض منها ما يلي:

تصبغات وتلون في الجلد

قد تسبب في بعض الحالات نزيف بالبشرة

قد تسبب الرائحة الكريهة للفم

الاسراف في استخدام الكولاجين قد يسبب حدوث تقشر في الجلد.

واخيرا ومن اجل صحة افضل نقدم لك نصائح وعادات يومية تساعدك علي الحفاظ علي معدل انتاج الكولاجين في جسمك وتحفيز وتعزيز معدلاته.

تناول البروتينات بكثرة

شرب الماء بوفرة خلال اليوم

استخدم واقي الشمس كل يوم

ابتعد عن التوتر والقلق

اتباع نظام دوري لتقشير البشرة

الاكثار من تناول التوت البري والكريز

لا تكثر من تناول اللحوم التي تحتوي علي الكثير من الدهون

ممارسة الرياضة بشكل يومي

تدليك بشرة الوجه لتعزيز الدورة الدموية

استشر طبيبك قل تناول مكملات الكولاجين

المصدر:للرجال فقط