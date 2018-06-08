من أجل حياه إجتماعيه ظريفه خاليه من الروائح الكريهه،فى شهر رمضان وفى غير الصيام،ياريت كل شخص بعد فطار رمضان وقت المغرب وأثناء الوضوء لصلاه العشاء يستعمل الفرشاه والمعجون لغسل الفم، ويغسل جيدا مش لعب عيال،حتى لا يضايق خلق الله من حوله أثناء الصلاه فى رمضان وغير رمضان،وكذلك أثناء اللقاء والتحيه بين الناس وبعضها وتقبيل الأحباب والسلامات تكون نظيف،

قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة رواه الشيخان ،..عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع.

ولابد من تذهب أو من يذهب للصلاه فى المسجد تكون الملابس محتشمه بالاضافه شطف الملابس من العرق أو لو تركت الملابس بخزانه الملابس لفتره طويله،لابد وأن تشطف الملابس وتنشر فى الشمس فى الشمس،لجعل الملابس صحيه مع رائحه لا تنفر منك من حولك،كلنا عبيد الله ونحاول نظهر كمسلمين بمظهر طيب ومقبول لدى الجميع،

والمسلمين لأجل الوضوء يتم غسل أرجلهم كذا مره فى اليوم والمضمضه أيضا كذا مره لكن علينا،

فى المسجد ماشين رايحين جاين بالمسجد ونضع الجبين على الأرض أثناء السجود،مكان أرجل الجميع والأيدى تتعرض للأرض أثناء السجود والصلاه بالمسجد،أقل ما فيها لابد لا تأكل ولا تشرب إلا لما تغسل يديك ووجهه بالصابون أو ماتشطف به وجهك ويديك لإزاحه الميكروبات بغسول لإزاحه الجراثيم،المفروض على مصانع الموكيت تحديد خط فى السجاد أو الموكيت على السجاده لا يمسه قدم البشر،ماعلينا الدنيا دائما فى تطور،

ويجب غسل الجوارب حتى لاتؤذى المصلين بأى رائحه يكرهها الناس،

و يجب على الإمام أن يقلل فى مساحه قراءه القرأن أثناء الصلاه فيه ناس أثناء الصلاه مشغوله بعمل ورائها ومصالح،ومنهم مرضى،وتوفير للكهرباء المنتشره بالمسجد واستخدام المراوح الكهربائيه التى لا غنى عنها من حراره الجو المرتفعه وأنفاس تكدس الناس فى الصلاه

الناس تجلس على كرسى للراحه أثناء الصلاه وتشعر بالمرض،تجلس على الأرض الرجلين كأنها تورم وتتمزق فى بعضها من الجلوس عليها ،ولو وقفت بيحصل شد فى ساق القدم مع تعب القدمين بشده،الرحمه الرحمه

تذكروا :قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. رواه أحمد وأبو داوود.

أختكم :هانم داود