قذيفة من مخلفات حرب الخليج تقتل وتصيب خمسة أفراد

ادى انفجار قذيفة من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي، الى مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح، جميعهم افراد عائلة واحدة في قرية تابعة لمدينة (سلاسي باوجاني) غربي ايران.

وذكرت وكالة انباء الطلبة (اسنا) الايرانية، ان الحادث وقع في قرية شيخ صالحي التابعة لمدينة سلاسي باوجاني بمحافظة كرماشان بشرقي كوردستان.

واضافت ان “افراد العائلة كانوا بصدد السياحة في سهول المنطقة، وعثروا على قذيفة غير متفجرة من الحرب العراقية الايرانية، واثناء التلاعب بها، انفجرت، ما أدت الى مقتل احد افراد العائلة على الفور واصابة اربعة اخرين بجروح”.