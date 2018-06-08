Posted on by

قذيفة من مخلفات حرب الخليج تقتل وتصيب خمسة أفراد

ادى انفجار قذيفة من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي، الى مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح، جميعهم افراد عائلة واحدة في قرية تابعة لمدينة (سلاسي باوجاني) غربي ايران.

وذكرت وكالة انباء الطلبة (اسنا) الايرانية، ان الحادث وقع في قرية شيخ صالحي التابعة لمدينة سلاسي باوجاني بمحافظة كرماشان بشرقي كوردستان.

واضافت ان “افراد العائلة كانوا بصدد السياحة في سهول المنطقة، وعثروا على قذيفة غير متفجرة من الحرب العراقية الايرانية، واثناء التلاعب بها، انفجرت، ما أدت الى مقتل احد افراد العائلة على الفور واصابة اربعة اخرين بجروح”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close