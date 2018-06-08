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قوات البيشمركة تصد هجومين لداعش على قريتين شمال شرقي ديالى

افاد مصدر في قوات الامن الكوردية “الاسايش” وشهود عيان يوم الخميس ان قوات البيشمركة تصدت لهجومين شنه تنظيم داعش على قريتين في بلدة جبارة المتنازع عليها بين أربيل، وبغداد شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر والشهود ان عناصر تنظيم داعش شنوا في الساعة الأولى من فجر اليوم هجوما على قرية (گڵابات) في ناحية (جبارة)، مشيرا الى ان الهجوم اسفر عن حدوث اشتباكات بين عناصر التنظيم، قوات البيشمركة في الفوج الثالث اللواء 136 التابع لمنطقة (گـرمیان).

وأضاف المصدر والشهود ان قوات البيشمركة وبالتعاون مع الأهالي تمكنوا من صد الهجوم.

وتابع المصدر والشهود ان التنظيم عمد بعدها على قصف بقذائف الهاون قرية “آشتوكان” التابعة لناحية جبارة والواقعة على طريق (كفري – آمرلي) والتي يقطنها خليط من القوميتين الكورد، والتركمان الشيعة، مبينين ان قوات البيشمركة ردت على مصادر النيران.

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