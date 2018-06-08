قوة امنية تبدأ بتفتيش عام للسلاح بمدينة الصدر

كشف مصدر في مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن توجيه قوة الى مدينة الصدر للتفتيش عن السلاح.

وقال المصدر ان “قائد عمليات بغداد وجه قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد الى مدينة الصدر، للتفتيش العام على السلاح”.

وقتل شخصان وأصيب اكثر من 90 آخرين، بجروح مع تدمير منازل مساء امس الاربعاء بانفجار وقع في مدينة الصدر.

وأعلنت السلطات الأمنية العراقية ان التفجير ناجم عن كدس للأعتدة مخزون داخل حسينية (مسجد للشيعة).

واصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، توجيهات “رادعة” على خلفية حادث التفجير الذي طال مدينة الصدر ليلة أمس الأربعاء.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان انه “وعلى خلفية جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة، ما ادى الى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين ابرياء، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اوامره الفورية الى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة”.

واضاف البيان “تأكيداً لأمرنا الديواني رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بتولي قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات القيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الاسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الاجهزة الامنية المسؤولة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع اي سلاح خارج اطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون”.