Posted on by

للعام الثاني على التوالي الاتحاد الدولي للصحافة يرشح عمار الوائلي لجائزة الشجاعة الصحفية

اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة بيان صحفي اشار فيه  الى اختيار الصحفي والاعلامي العراقي عمار الوائلي  لجائزة اشجع صحفي لهذا العام .

واوضحت المتحدثة باسم باسم الاتحاد الدولي ” كاترين كيرك ”  ان اختيار الوائلي  في العام الماضي جاء على اساس مسيرته الاعلامية في تغطية معارك الموصل لقرابة سنة كاملة , اصيب خلالها ثلاث مرات “

وبينت ان احتياره لهذا العام تم على اثر تقديمه لبرنامج حسجة اون لاين في قناة افاق العراقية وطرحه لمواضيع حساسة وخطيرة في بلد كالعراق .

وشددت على ان ” وثائق داعش التي عرضها الوائلي وذكره لاسماء الارهابيين وتحديد اماكن عملهم في التنظيم ومسؤلياتهم , هو عمل شجاع ويحمل نسبة خطورة عالية على حياته

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close