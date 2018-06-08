للعام الثاني على التوالي الاتحاد الدولي للصحافة يرشح عمار الوائلي لجائزة الشجاعة الصحفية

اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة بيان صحفي اشار فيه الى اختيار الصحفي والاعلامي العراقي عمار الوائلي لجائزة اشجع صحفي لهذا العام .

واوضحت المتحدثة باسم باسم الاتحاد الدولي ” كاترين كيرك ” ان اختيار الوائلي في العام الماضي جاء على اساس مسيرته الاعلامية في تغطية معارك الموصل لقرابة سنة كاملة , اصيب خلالها ثلاث مرات “

وبينت ان احتياره لهذا العام تم على اثر تقديمه لبرنامج حسجة اون لاين في قناة افاق العراقية وطرحه لمواضيع حساسة وخطيرة في بلد كالعراق .

وشددت على ان ” وثائق داعش التي عرضها الوائلي وذكره لاسماء الارهابيين وتحديد اماكن عملهم في التنظيم ومسؤلياتهم , هو عمل شجاع ويحمل نسبة خطورة عالية على حياته