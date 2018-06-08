ماحقيقة تسريب الاسئلة الامتحانية في كوردستان؟ التربية تجيب بمفاجأة

نفت وزارة التربية، تسريب اسئلة الامتحانات النهائية للعام الحالي.

وذكر بيان للوزارة ان مواقع التواصل الاجتماعية تعج عبر صفحات مجهولة منذ ايام بمنشورات تتضمن اسئلة امتحانية قديمة على انها للعام الحالي.

ولفتت الى ان من المؤسف ان بعض الاشخاص المعروفين يقومون بمشاركة ونشر تلك المنشورات من دون الاخذ بالاعتبار المسؤولية الاخلاقية ومن دون التفكير بالتأثيرات السيئة والسلبية هذا الفعل على نفسية الطلبة.

واوضح ان اليومين الماضيين نشرت صفحات باللغة الانجليزية بعدة اشكال على انها اسئلة امتحان تلك المادة لهذا اليوم، مستدركا تبين بعد الامتحانات ليست لها علاقة بالامر وانها فقط من اجل تدمير الحالة النفسية للطلاب والمتاجرة وزيادة عدد حالات الاعجاب بالصفحات التي تنشر مثل هذه الموضوعات.

واضاف ان البعض من تلك المواقع ادعى بان الاسئلة الامتحانية قد تم تغييرها الليلة الماضية، في وقت يعلم الجميع بان تغيير الاوراق الامتحانية لنحو 70 الف طالب يحتاج الى ما لا يقل عن خمسة ايام، متسائلا كيف يمكن تغييرها بليلة واحدة؟

واوضح البيان انه ووفقا لجميع تلك المزاعم التي تنشرها شبكات التواصل الاجتماعي يجب ان يكون مستوى ونسبة النجاح عالية جدا، مستدركا ان نسبة النجاح في الامتحانات بما فيها هذه الدورة الامتحانية لهذا اليوم تتفاوت بين 20% الى 26% فقط.

وطمأن البيان الطلاب وذويهم بان الامتحانات تجري بشكل منضبط وجيد ، معلنا ان الجميع يعلم ان الطلبة المائة الاوائل للعام الماضي على مستوى الاقليم كانوا جميعا من الاسر الفقيرة وهم من الطلبة الذين كانت نتائجهم للسنوات السابقة درجاتهم جيدة ايضا

وشدد البيان على ان وزارة التربية قامت وتقوم بمراجعة لجميع اولئك الاشخاص الذين تسببوا بتدمير نفسية الطلبة وتسببوا بالفوضى وسيقدمون الى المحاكم وسيعاقبون كما حصلت في الاعوام السابقة.