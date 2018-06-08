مجلس المفوضين يهدد بالطعن بقرار البرلمان: لا ينسجم مع الدستور

أصدر مجلس المفوضين، اليوم الخميس، بياناً أكد فيه انه رفض تدخل أي جهة في العملية الانتخابية، التي جرت في الثاني عشر من شهر ايار الماضي.

وقال بيان لمجلس المفوضين انه “في الوقت الذي يحرص فيه مجلس المفوضين على تطبيق الدستور والقوانين النافذة التي يلتزم فيها، فأن المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل”.

وأكد على تعاونه “المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله، وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون”، موضحا انه “ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الاعلى في بيانه”.

وجدد مجلس المفوضين “الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية لاسيما وقد اتخذ اجراءات عديدة ضد المقصرين في اداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع”.

وتابع البيان ان “مجلس المفوضين ادى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لاي جهة بالتدخل والتاثير في صلب قراراته خصوصا بادارة العملية الانتخابية والتي اثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات”.

وقرر البرلمان العراقي، يوم أمس الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.