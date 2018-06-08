مركز ابحاث بالشرق الاوسط : مخابرات عربية تخطط للاطاحة بملك الاردن بسبب ملف القدس

بيان صحفى

اكد مركز العدل والتنمية للدراسات بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ان اجهزة مخابرات محلية عربية تخطط للاطاحة بالملك عبد الله الثانى ملك الاردن باستغلال المعاناة الاقتصادية للشعب الاردنى ورفض تقديم اى مساعدات مالية للمملكة الاردنية

وقال المتحدث الرسمى للمركز زيدالن القنائى ان مواقف الاردن حيال قضية القدس ومشاركته بقمة اسطنبول بتركيا اضافة لرفضه ارسال قوات برية لليمن يدفع اجهزة مخابرات دول عربية لمحاولة التخلص من ملك الاردن عبد الله الثانى

يذكر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب اولا عدم مشاركة ملك الاردن في اجتماع قمة اسطنبول لرؤساء الدول الاسلامية في شأن القدس ورفض الملك عبد الله

ودعا المركز الشعب الاردنى الى مواجهة خطط دول عربية تسعى لتنفيذ مخططات اسرائيل بالقدس وتسعى للتخلص من ملك الاردن لمعارضته لمخططاتهم الرامية الى الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل مقابل تسويات اقليمية وامريكية تؤدى لضياع قضية فلسطين