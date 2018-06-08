“مسارات 3*1” خواطر في الحب والجمال والسلام .. معرض جديد للفنان نبيل تومي

محمد الكحط –ستوكهولم-

تصوير: بسام ناجي

في أمسية هادئة جنوب ستوكهولم تم أفتتاح المعرض الفني الشخصي للفنان نبيل تومي تحت أسم “مسارات 3*1” خواطرفي الحب والجمال والسلام، يوم الأثنين 4 حزيران 2018 والذي سيستمر لغاية 16 حزيران، بحضور بهي من أبناء الجالية العراقية والعديد من الضيوف الأجانب من المهتمين بالفن التشكيلي، وبوجود سفير العراق في دولة السويد الاستاذ أحمد الكمالي.

المعرض هو الثاني للفنان لهذا العام حيث سبق أن أقام معرضا شخصيا في

آذار من هذا العام، أمـا المعرض الحالي فشمل العديد من الأعمال الفنية التي قسمها إلى ثلاث مجاميع مختلفة عن الأخرى بالتقنية والعمل، مستخدما الأبعاد الثلاثة، في المجموعة الأولى حاول أستخدام العديد من المواد التي في متناول اليد، القريبة منا واستنفذت الحاجة اليها استخدمها بأعماله بدلا من رميها ليطوعها لتكون ضمن اللوحات الفنية وأعماله الإبداعية، ويقول عن هذه الأعمال “هي محاولة لنكون أصدقاء للبيئة فجمعتهـا وعملت منهـا أعمالا سهلة وبسيطة بالأضافة إلى جمالهـا”. المجموعة الثانية هي محاولة لتناول اللوحة الثلاثية الأبعاد مع المجموعة الأولى وحدد الطرق والمسالك التي يختارهـا القدر لنـا أو نختارهـا مرغمين فالحياة هي مسارات وأتجاهات مختلفة لكل واحد منـا، لهذا أختار أسم المعرض “مسارات” تضمن المعرض بحدود الثلاثين عملا جديداً.

نالت الأعمال إعجاب الحضور، حيث دار حوار مع الفنان نبيل تومي الذي أفتتح المعرض مع الجمهور الذي تجول في أرجاء المعرض وكان لكل لوحة موضوع وأسلوب يختلف عن اللوحة الأخرى، تتضمن رسالته الحب والجمال والسلام وهي مضامين رائعة طالما ناضل

الفنان نبيل تومي من أجلها بفرشاته وفنه ومساهماته في العديد من النشاطات الهادفة.

نبيل تومي فنان تشكيلي عراقي مقيم في السويد منذ 1984 وهو من مواليد 1952 في الحبانية في محافظة الأنبار، وحاصل على دبلوم عالي من جامعة بيروت 1991 ، دبلوم عالي من جامعة التكنولوجيا السويدية ، وشارك بأكثر من 45 معرضاً في العديد من الدول، وينشط في العديد من منظمات المجتمع المدني، وهو من مؤسسي جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في السويد. نتمنى للفنان التألق والعطاء الفني الدائم.

صور من المعرض: