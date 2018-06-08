مصدر: فرق الانقاذ تبحث عن ١٠ جثث تحت الانقاض من ضحايا تفجير مدينة الصدر

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستمرار عمليات البحث عن جثث تحت الأنقاض الذي خلفه تفجير مدينة الصدر، شري بغداد.

وقال المصدر في حديث إن “فرق الانقاذ مستمرة بالبحث عن ١٠ جثث تحت الانقاض ضمن مدينة الصدر”.

وكان مصدر أمني أفاد بأن كدساً للعتاد مخزون داخل حسينية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، انفجر مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 110 آخرين بجروح متفاوتة.

واشار الى ان “الانفجار خلف حفرة بعمق 5 متر وعرض ما يقارب الـ 100 متر وأدى لانهيار عدد من المنازل القريبة ومقتل عائلات بأكملها”، مضيفاً أن “حالة من الهلع سادت في المدينة، عقب الانفجار الذي وقع فيها.