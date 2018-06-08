معصوم يؤكد على امرين للفصل بالطعون والاعتراضات على الانتخابات

التقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد يوم الخميس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة انه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الأخيرة حول الانتخابات التشريعية ونتائجها، حيث أكد ممثل الأمين العام حرص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على دعم الانتخابات والعملية السياسية في العراق وبما يرسخ العمل الدستوري والقانوني في البلد.

وبشأن التطورات الأخيرة أكد كل من رئيس الجمهورية وممثل الأمين العام أهمية التقيد بالقوانين النافذة والدستور للفصل في جميع الطعون والاعتراضات المقدمة، حسب البيان.