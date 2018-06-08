مقتل وأصابة ستة أشخاص في حادثي إطلاق نار منفصلين بالسليمانية

أفاد مصدر امني بالسليمانية، الخميس، بأن شخصا قتل واصيب خمسة اخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر إن “شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون باطلاق نار في منطقة ولوبة بمدينة السليمانية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “امرأة اصيبت مع ابنها بسلاح ناري في منطقة كويزة بمدينة السليمانية”، مشيرا الى أن “القوات الامنية توجهت الى المنطقتين”.

العبادي يصل الى محافظة السليمانية

إنقاذ مجموعة من الاشخاص علقوا في جبل جنوبي السليمانية بعد سقوط احدهم من فوقه

وتابع ان “اسباب الحادثين لم تعرف لغاية الان”.

وشهدت محافظات إقليم كردستان خلال الفترة الماضية، عدة عمليات قتل، فيما حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في اقليم كردستان بوقت سابق، من إنتشار ظاهرة حمل السلاح غير المرخص الذي بات يشكل خطرا ما ادى الى تصاعد حالات القتل في الإقليم.