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مواثيق الشرف بين الحرامية

احمد كاظم
كلما حدثت فضيحة بين شاغلي الرئاسات الثلاث و شبكاتها تعود بدعة (ميثاق الشرف بينهم) و اكبر مروج لهذه البدعة هو حرامي الجادرية العضو غير رسمي في الرئاسات الثلاث و شبكاتها.
سؤال: كيف يعقد ميثاق شرف من سرق المال العام (بكل الوسائل) غير الشرعية قانونيا و دينيا؟
هؤلاء الحرامية سرقوا المال العام بصورة مباشرة كرواتب فاحشة و مخصصات و منافع افحش منها و بصورة غير مباشرة بواسطة شركاتهم من خلال بدع الخصخصة و المصمصة و الاستثمار التي يروج لها ابو حزم الفساد ليلا و نهارا.
من نهب المال العام و اشاع الفساد المالي و الاداري و زور الانتخابات عديم الشرف و بدعة (مواثيق الشرف) عار على منتسبي الرئاسات الثلاث و شبكاتها التي يروج لها حرامي الجادرية.
باختصار: يا حرامية بعتم حليب امهاتكم لتنهبوا المال العام و من يبيع حليب امه لا يؤتمن لانه باع شرفه قبل ذلك.
ملاحظة: خصخصة الكهرباء ثبت فشلها لان (القطع المبرمج) شمل الناطق (المخصخصة) كغيرها و شركات الخصخصة التي تعود للحرامية تنهب 25% من واردات الكهرباء.
يا حرامية: المستشفيات الحكومية خاوية من الخدمات لكي يذهب المرضى ولد الخايبة الى مستشفياتكم و صيدلياتكم و مراكز الفحوصات التابعة لكم و من ليس لديه المال ليدفع نصيبه الموت.
ياحرامية: انتم من طينة فاسدة و مواثيق شرفكم تعني المحاصصة في سرقة المال العام و ليس لخدمة ولد الخايبة.

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