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مولر: منتخب ألمانيا الحالي أفضل من 2014

يرى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن منتخب ألمانيا أصبح لديه فريق أقوى مما كان عليه قبل 4 سنوات عندما فاز على الأرجنتين في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم.

قال مولر في تصريحات صحفي ، ‘بشكل فردي وبدون أدنى شك نحن أفضل، لكن كرة القدم تطورت بشكل كبير’.

تابع حديثه: ‘مقارنة الأجيال المختلفة ببعضها لا تحدث في أي مكان ولكن عليك ببساطة مواكبة تطور هذه الرياضة وبهذا المعنى، نحن جاهزون لذلك’.

أضاف: ‘نحن أبطال العالم، لدينا العديد من اللاعبين مستواهم مميز ونتطلع إلى الفوز بالبطولة، كرة القدم الألمانية قطعت شوطًا طويلًا منذ 2010 ليس فقط بسبب النجاح في 2014 بل لقد تغيرت طريقة لعبنا’.

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