Posted on by

وزير الموارد يتوقع انخفاضا بالايرادات المائية لم يشهده العراق منذ عام 1931

شكا وزير المواد المائية حسن الجنابي يوم الخميس من السيطرة “المحكمة” التي تفرضها كل من تركيا، وإيران على روافد المياه المتجهة الى العراق، فيما دعا الحكومة الاتحادية الى التحرك للتحاور مع الدول المتشاطئة لحماية حقوق البلاد من المياه، توقع انخفاضا في إيرادات المياه لم يشهده العراق منذ اكثر من 8 عقود.

وقال الجنابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد، ان “الشح الحالي مسألة طبيعية فاقمتها سيطرة الدول على روافد ومنابع المياه”، مردفا بالقول ان “تركيا فرضت سيطرتها المحكمة على الروافد ببناء خمسة سدود، وايران أيضا عبر انشاء العشرات من السدود الصغيرة”.

وأضاف ان “العراق بحاجة الى استنفار جهوده السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، والتحرك لحماية حقوقه المائية في ظل عدم وجود اتفاقات دولية مع الدول المتشاطئة”، مردفا بالقول ان العلاقة مع الدول المتشاطئة رغم تحسنها الكبير ولكنها بحاجة الى العمل والحوار”.

وتابع الوزير انه من 1/10/2017 – 1/6/2018 تمثل إيرادات العراق من المياه 50% من المعدل المطلوب، و نتوقع ان تكون إيرادات العراق من المياه 30% مع نهاية العام الحالي وهي اقل نسبة منذ 1931″، مشيرا الى ان “وضعنا ليس كارثيا وهو مشابه لأوضاع شهدناها سابقا، وازمات الشح متكررة في العالم ويجب ان نتعاون فيما بيننا لتجاوزها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close