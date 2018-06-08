8 زيوت فعالة لعلاج مشكلات الجلد وأهمها النعناع

تعتبر الزيوت من أفضل العلاجات للعناية بالبشرة. فهي مستخرجة من النباتات ويمكن أن تمنحك بشرة صافية ونقية بشكل دائم.

نقدم لك 7 زيوت فعّالة لعلاج مشكلات الجلد ويمكن إستخدامها بطريقة سهلة وسريعة.

1- زيت شجرة الشاي





بروز حبّ الشباب مشكلة وراثية يعاني منها كثيرون بسبب نمو المادة الدهنية في مسام الجلد.

وعلى الرغم من ظهوره على الوجه يمكن أن يظهر أيضا على منطقة الصدر، الأكتاف والساقين.

لذلك، يُعدّ الزيت المُستخرج من شجرة الشاي بمثابة مهدّئ إذ يتميز بخصائص التعقيم ويساعد في قتل البكتيريا الضّارة المسؤولة عن حبّ الشباب.

2- زيت اللافندر

يمكن أن تظهر الالتهابات الفطرية على سطح البشرة خاصة في المنطقة الدافئة أو الرطبة من الجلد.

من هنا، يُعتبر زيت اللافندر من أهم العلاجات للقضاء على مثل هذه الالتهابات بفضل غناه بخصائص مضادة للفطريات والالتهابات.

3- زيت النيم

يُعتبر زيت النيم بمثابة علاج فعّال وقوي للقضاء على الصدفية التي تظهر على شكل بقع حمراء على الجلد، فهو يتميز بخصائص مضادّة للفطريات تمنع انتشار الصدفية. يكفي فقط أن تضع قطرات من هذا الزيت على كرة قطنية وامسحه على البقع الحمراء واتركه طوال الليل.

في الصباح، يتم إزالة هذا الزيت عن البشرة بالماء الفاتر ويمكن تكرار هذه العملية يوميًا.

4- زيت النعناع

يُعدّ زيت النعناع فعّال في علاج حروق الشمس كونه مضاد للإلتهابات ويقلّل من الإحمرار والتورّم. كما يساعد في علاج الحكّة ويُنصح بشراء واقي الشمس الذي يحتوي على هذا الزيت لأنه يحمي الجلد من الإحمرار.

5- زيت الجيرانيوم





لكلّ من يعاني من ظهور التجاعيد على وجهه، يمكنه أن يستخدم زيت الجيرانيوم الذي يحفّز الدورة الدموية تحت سطح الجلد وبالتالي يمنحك بشرة مشدودة ونضرة. يمكنك مزج 6 قطرات من زيت الجيرانيوم مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. وقبل الخلود الى النوم، قُم بتدليك بشرتك بهذا الخليط وستشعر بفعاليته على الجلد.

6- زيت اللبان

مع التقدم في العمر، تظهر بقع التقدّم في السّن على الجلد ويمكن أن تكون سوداء أو بنيّة. من أجل الحدّ من ظهورها، يمكن استخدام زيت اللبان العطري فهو يعزّز نمو خلايا الجلد الجديدة بشكل أسرع وبالتالي يتلاشى ظهور البقع على الجلد.

7- زيت البابونيج





إذا كنت تعاني من مرض الوردية الذي تكمن أعراضه في إحمرار الجلد وجفاف العين، يمكن إستخدام زيت البابونيج. اخلط 3 أو 4 قطرات من هذا الزيت مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الدافئ. ضع الخليط على الجلد المصاب وقُم بتدليك البشرة بلطف. أترك الخليط على الجلد لمذة 30 دقيقة ومن ثم أغسل بشرتك وكرّر هذه العملية يوميًا.

8- زيت العرعر

يظهر السيلوليت على الجلد بسبب تراكم الخلايا الدهنية في أماكن معينة من الجسم. ويعدّ زيت العرعر علاجا فعالا للقضاء على هذه المشكلة بفضل إمكانيته في تقليل الالتهاب وزيادة تدفق الدّم.