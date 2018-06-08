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8 زيوت فعالة لعلاج مشكلات الجلد وأهمها النعناع

تعتبر الزيوت من أفضل العلاجات للعناية بالبشرة. فهي مستخرجة من النباتات ويمكن أن تمنحك بشرة صافية ونقية بشكل دائم.
نقدم لك 7 زيوت فعّالة لعلاج مشكلات الجلد ويمكن إستخدامها بطريقة سهلة وسريعة.

1- زيت شجرة الشاي
tea tree oil for acne

بروز حبّ الشباب مشكلة وراثية يعاني منها كثيرون بسبب نمو المادة الدهنية في مسام الجلد.
وعلى الرغم من ظهوره على الوجه يمكن أن يظهر أيضا على منطقة الصدر، الأكتاف والساقين.
لذلك، يُعدّ الزيت المُستخرج من شجرة الشاي بمثابة مهدّئ إذ يتميز بخصائص التعقيم ويساعد في قتل البكتيريا الضّارة المسؤولة عن حبّ الشباب.

2- زيت اللافندر

lavender oil for fungal infections

يمكن أن تظهر الالتهابات الفطرية على سطح البشرة خاصة في المنطقة الدافئة أو الرطبة من الجلد.
من هنا، يُعتبر زيت اللافندر من أهم العلاجات للقضاء على مثل هذه الالتهابات بفضل غناه بخصائص مضادة للفطريات والالتهابات.

3- زيت النيم

neem oil for psoriasis

يُعتبر زيت النيم بمثابة علاج فعّال وقوي للقضاء على الصدفية التي تظهر على شكل بقع حمراء على الجلد، فهو يتميز بخصائص مضادّة للفطريات تمنع انتشار الصدفية. يكفي فقط أن تضع قطرات من هذا الزيت على كرة قطنية وامسحه على البقع الحمراء واتركه طوال الليل.
في الصباح، يتم إزالة هذا الزيت عن البشرة بالماء الفاتر ويمكن تكرار هذه العملية يوميًا.

4- زيت النعناع

peppermint oil for sunburn

يُعدّ زيت النعناع فعّال في علاج حروق الشمس كونه مضاد للإلتهابات ويقلّل من الإحمرار والتورّم. كما يساعد في علاج الحكّة ويُنصح بشراء واقي الشمس الذي يحتوي على هذا الزيت لأنه يحمي الجلد من الإحمرار.

5- زيت الجيرانيوم

geranium oil for wrinkles

لكلّ من يعاني من ظهور التجاعيد على وجهه، يمكنه أن يستخدم زيت الجيرانيوم الذي يحفّز الدورة الدموية تحت سطح الجلد وبالتالي يمنحك بشرة مشدودة ونضرة. يمكنك مزج 6 قطرات من زيت الجيرانيوم مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. وقبل الخلود الى النوم، قُم بتدليك بشرتك بهذا الخليط وستشعر بفعاليته على الجلد.

6- زيت اللبان

frankincense oil for age spots

مع التقدم في العمر، تظهر بقع التقدّم في السّن على الجلد ويمكن أن تكون سوداء أو بنيّة. من أجل الحدّ من ظهورها، يمكن استخدام زيت اللبان العطري فهو يعزّز نمو خلايا الجلد الجديدة بشكل أسرع وبالتالي يتلاشى ظهور البقع على الجلد.

7- زيت البابونيج

chamomile essential oil for rosacea

إذا كنت تعاني من مرض الوردية الذي تكمن أعراضه في إحمرار الجلد وجفاف العين، يمكن إستخدام زيت البابونيج. اخلط 3 أو 4 قطرات من هذا الزيت مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الدافئ. ضع الخليط على الجلد المصاب وقُم بتدليك البشرة بلطف. أترك الخليط على الجلد لمذة 30 دقيقة ومن ثم أغسل بشرتك وكرّر هذه العملية يوميًا.

8- زيت العرعر

juniper essential oil for cellulite

يظهر السيلوليت على الجلد بسبب تراكم الخلايا الدهنية في أماكن معينة من الجسم. ويعدّ زيت العرعر علاجا فعالا للقضاء على هذه المشكلة بفضل إمكانيته في تقليل الالتهاب وزيادة تدفق الدّم.

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