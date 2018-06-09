إقليم كوردستان يسجل حالة انتحار ثانية خلال ساعات

أعلنت شرطة قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة ان شابا قد اقدم على قتل نفسه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد هاوار اركوشي في بيان اليوم، ان شابا يبلغ من العمر 22 عاما يدعى (سيروان إسماعيل خدر) يسكن قرية “نزار” في ناحية سيدكان في قضاء سوران قام بانهاء حياته.

وأوضح انه في البداية تم نقل الشاب الى مستشفى طوارئ سوران بسبب اصابته بجروح، مشيرا الى انه بسبب شدة الإصابة فارق الحياة داخل المستشفى.

وأضاف الرائد اركوشي ان والد الشخص قد افاد ان نجله كان يعاني من مشاكل اجتماعية وعلى اثرها لجأ الى قتل نفسه.

وكانت مديرية شرطة محافظة السليمانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن اقدام شخص في نهاية العقد الربع من عمره على قتل نفسه بإطلاقات نارية من سلاح رشاش روسي الصنع في احدى نواحي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، انه اليوم المصادف 8/6/2018 اقدم شخص يبلغ من العمر 48 عاما في ناحية “بكره جوه” على انهاء حياته، وبعد وصول قوات الشرطة تم نقل جثته الى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وأوضح البيان ان الشخص يدعى (ت، ا، ا) من مواليد عام 1970 ويسكن حي “بكره جو” في السليمانية.

وبحسب معلومات الشرطة كما في البيان فان ذلك الشخص انهى حياته باطلاقات من سلاح نوع “كلاشينكوف، وان التحقيقات جارية حول الحادث.

من جهته كشف مصدر امني مسؤول ان ذلك الشخص ضابط برتبة رائد في صفوف قوات البيشمركة.