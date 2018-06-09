ائتلاف المالكي يصدر موقفاً من تحالف “ثلاثي” لتشكيل الحكومة

عد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، التحالف الموقع بين سائرون والحكمة والوطنية، بانه اتفاق على “ابجديات ولقاءات” وليس “حوارات”، حسب قوله.

وقال عضو دولة القانون محمد العكيلي ان “ما وردنا من معلومات ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي غير موافق على هذه الورقة الموقعة ولا حتى على الموقعين”، مبينا ان “هناك تراجعاً في هذا الشأن كما سرب للاعلام”.

واضاف ان “من حق اي طرف اعلان تحالفه لكن نعتقد ان الفترة الحالية تشهد كساد في طبيعة الاتفاقات، وبالتالي لا نعتقد ان الورقة التي اعلن عنها يوم امس ذات قيمة”.

واعلنت قوى الوطنية و”سائرون”، والحكمة الاربعاء الماضي عن ورقة موقعة من ممثلي تلك القوى توثق اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي المقبل تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.