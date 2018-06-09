لمبادرته بتخفيض أجور النقل الجوي للأدباء بنسبة ٥٠ %

اتحاد الأدباء يشكر معالي وزير النقل

يشكر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، معالي وزير النقل، الكابتن كاظم فنجان الحمامي، لمبادرته بتخفيض أجور النقل على الخطوط الجوية العراقية بنسبة ٥٠% لأدباء العراق.

يذكر أن معاليه كان قد حضر جلسة للاحتفاء بالفنانة د.عواطف نعيم، ضمّها قصر الثقافة والفنون في البصرة، وقد وعد بتخفيض أجور النقل الجوي للفنانين، ليتداخل الأديبان كريم جخيور وثامر سعيد لشمول الأدباء بهذا التخفيض، فوافق السيد الحمامي، موجّها مدير مكتبه لإصدار أمر وزاري بذلك.

هذا وقد أرسل اتحاد الأدباء كتاباً رسمياً بالشكر إلى مكتب السيد الوزير، آملين سرعة صدور الأمر الوزاري لإنصاف شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي، أدباء الوطن، أرباب الكلمة الحرة والأصيلة.

فألف ألف شكر لمعالي وزير النقل…

وألف ألف شكر للأديبين المبدعين كريم جخيور وثامر سعيد…

وإلى جهد متواصل للارتقاء بواقع الأديب العراقي.

عمر السراي

الناطق الإعلامي

لاتحاد أدباء العراق

٨ / ٦ / ٢٠١٨