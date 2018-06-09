ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وروسيا إلى 1.4 مليار دولار

قفز حجم التبادل التجاري العراقي – الروسي، باستثناء التعاون العسكري وقطاع الطاقة، إلى 1.4 مليار دولار خلال عام 2017، بعدما كان دون مليار دولار العام السابق.

ويأتي الارتفاع رغم وجود بوادر أزمة ما بين حكومة بغداد وبعض الشركات النفطية الروسية، التي تحدَّت حكومة بغداد المركزية بزيادة استثماراتها في إقليم كوردستان دون الحصول على موافقات رسمية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة”، الجمعة.

وقال السفير العراقي لدى موسكو، حيدر العذاري، في مؤتمر صحفي: إن “حجم التبادل التجاري بين البلدين، باستثناء التعاون في مجال الطاقة والمجال العسكري، ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 53%، قياساً بعام 2016، وبلغ ملياراً و402 مليون دولار، بعدما كان يبلغ 916 مليوناً و800 ألف دولار”.

واعتبر العذاري أن “حجم التعاون هو دون مستوى الطموح مقارنة بما يتمتَّع به البلدان من إمكانات”، مشيراً إلى “تواصل عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة وعلى مستوى وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس وزراء روسيا ديمتري راغوزين، وعضوية ممثلين عن كل الوزارات لكلا البلدين، للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

وقال العذاري في تصريحات إعلامية: إن “الشركات الروسية تلعب دوراً مهماً في مجال إعادة الإعمار في العراق، وتعمل السفارة على الترويج لفرص استثمارية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وهناك إقبال جيّد من قبل الشركات الروسية”.