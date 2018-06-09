اسعار النفط تهبط بصورة خفيفة

تراجعت اسعار النفط العالمية بصورة طفيفة، الجمعة، بعد ورود مؤشرات حول تنامي الانتاج الامريكي وتراجع الطلب من الصين التي تعتبر اكبر مورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الاجلة لخام القياس العالمي برنت، اليوم (8 حزيران 2018) بنحو 26 سنتا لتسجل 77.06 دولارا، كما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا لتبلغ 65.77 دولارا للبرميل.

وكانت واردات النفط الخام الصينية قد تراجع في شهر أيار عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في الشهر السابق وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك يوم، الجمعة، مع دخول المصافي التي تديرها الدولة في أعمال صيانة مقررة سلفا.

الجدير بالذكر ان اسعار النفط العالمية قد سجلت مستويات مرتفعة في هذا الاسبوع بعد تفاقم المشاكل التي تعانيها فنزويلا لتسويق نفطها وتوقعات بإنخفاض الانتاج الايراني نتيجة تجديد العقوبات الامريكية المرتبطة بخروج واشنطن من الاتفاق النووي.