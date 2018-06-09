الاعرجي: الصدر عودنا دوما على دعم الحكومة ومؤسساتها ومنها الداخلية

اكد وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الجمعة، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عود الجميع على دعم الحكومة ومؤسساتها ومنها الداخلية.

وقال الاعرجي في حديث “نشكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على بيانه الداعم للدولة عامة و وزارة الداخلية خاصة”.

واضاف الاعرجي ان “الصدر عودنا دوما على دعم الحكومة ومؤساساتها ومنها الداخليه بالتحديد”.

الصدر: قرارنا عراقي من داخل الحدود والجميع شركاء لا امراء

وثمنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، دعوة الصدر الى حصر السلاح بيد الدولة، فيما اكدت المضي بعزم لمحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية الى البدء بحملة لـ”نزع سلاح” مدينة الصدر بعد عيد الفطر، فيما شدد على ضرورة “عدم استهداف” التيار الصدري بهذا المشروع.