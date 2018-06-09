الحجامي يفتتح دارا للطبيبات في مركز صحي سبع البور

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي دارا للطبيبات في مركز صحي سبع البور من اجل رفد صالة الولادة بالملاك الطبي والتي افتتحت مؤخرا فيه لكي تعمل على مدار الساعة.

وأوضح الحجامي وخلال لقائه مع أعلام الدائرة : لقد جاء هذا الافتتاح ضمن التوجه الحكومي لإسعاف المناطق المتضررة ومنها منطقة سبع البور من ناحية قلة الخدمات وان افتتاح دار الطبيبات في هذا المركز جاء من الضرورة وذلك بعد افتتاح صالة الولادة في المركز لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لنساء المنطقة .

مشيرا إلى ان الهم الأكبر والذي نسعى لتحقيقه وفي المستقبل القريب هو إكمال مستشفى الجوادين ذات السعة السريرية 57 سرير حيث تم إكمال وانجاز 54 % منه بعد توقف الدعم المالي للمشروع اذ انه يقدم خدماته الطبية والصحية والعلاجية لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها .

هذا وقد حضر الافتتاحية رئيس صندوق أعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية الدكتور مصطفى الهيتي ، مدير عام دائرة الصحة العامة ، مدير قسم الصحة العامة ، مدير القسم الهندسي في الدائرة ووجهاء ورؤساء وشيوخ العشائر بالمنطقة والذين أشادوا بدورهم بالجهود المبذولة من قبل صحة الكرخ لأهالي المنطقة .