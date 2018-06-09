الداخلية ترد على الصدر بشأن نزع السلاح

عبرت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة عن شكرها لدعوة زعيم التيار الصدري التي طالب بها بنزاع السلاح في العراق، مؤكدة انها ماضية بهذا المجال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، انه “في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في عموم محافظات ومناطق البلاد باعتبار ذلك جزءا من الوظيفة الدستورية لها مدعومة وبكل اشكال الدعم المادي والمعنوي من حكومتنا الوطنية وشعبنا الأبي وهي بمسعاها هذا قدمت قرابين الشهداء والجرحى لينعم اهلنا بالأمن والأمان فإن الوزارة في ذات الوقت تدرك بأن الأمن مسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع بدءا من المواطن البسيط إلى مختلف فعاليات المجتمع العراقي باحزابه وعشائره ومنظمات المجتمع المدني ومثقفيه وسياسيه إلى كل العناوين الرسمية وغير الرسمية”.

واضا البيان ان “عيون وزارة الداخلية ترنوا إلى كل نفس وطني عراقي مخلص ينطلق ليعلن دعمه لمشروعها الذي يتلخص في حصر السلاح بيد الدولة والعمل بأن يكون القانون هو الفيصل في كل شيء”.

وذكرت البيان ان “وزارة الداخلية متمثلة بوزيرها قاسم الأعرجي بعظيم شكرها وتقديرها لسماحة السيد مقتدى الصدر بعد البيان الذي أطلقه، ودعا فيه الوزارة إلى القيام بحملة لحصر السلاح بيد الدولة”.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول “أنها ماضية بعزم لا يلين لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة المواطن الكريم ومحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية بشكل عادل في اي بقعة من تراب العراق يتطلب فيها هذا العمل”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في بيان في وقت سابق من اليوم السلطات الأمنية العراقية الى البدء بحملة لنزاع السلاح في عموم مناطق البلاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، مطالبا بحصر السلاح بيد الدولة.

يأتي هذا في وقت قتل فيه شخصان وأصيب اكثر من 90 آخرين، بجروح مع تدمير منازل مساء اول امس الاربعاء بانفجار وقع في مدينة الصدر.

وأعلنت السلطات الأمنية العراقية ان التفجير ناجم عن كدس للأعتدة مخزون داخل حسينية (مسجد للشيعة).