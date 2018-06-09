السعدي يكشف “عجلة” نفذت التفجيرات بكركوك ورفع خيام المتظاهرين

كشف قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء معن السعدي يوم السبت عن التوصل لخيوط الجهات المنفذة للخرق الامني في المحافظة.

وقال السعدي ان “عجلة بيضاء اللون نوع (لاندكروز) هي التي قامت بوضع العبوات الناسفة”، مبينا انه “تمت متابعتها ولدينا معلومات انها توجهت الى منطقة معينة في كركوك ودورياتنا توجهت الى هناك”، و لم يشأ ذكر المكان لدواع أمنية.

وأفاد السعدي بان الحصيلة النهائية للخرق انتهت “بمقتل امراة وسقوط ١٧ جريح”.

وأستطرد السعدي بشأن التظاهرات في المحافظة بالكشف عن ان القوات الامنية بصدد “رفع اخر خمس خيام للمتظاهرين الليلة بالتنسيق مع الجهات المنظمة للتظاهرة”.

وكان مصدر امني مسؤول وشهود عيان قد أفادوا مساء يوم الجمعة بوقوع تفجيرين متتاليين في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر والشهود ان تفجيرين بعبوتين ناسفتين وقعا بشكل متزامن احدهما وقع في شارع القدس قرب مسجد “الابرار، والثاني قرب أسواق “عائلتي” في كركوك.

من جهته قال مصدر طبي مسؤول ان التفجيرين اسفرا عن مقتل سبعة اشخاص واصابة سبعة مثلهم بجروح كحصيلة أولية للحادث.