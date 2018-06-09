السفارة العراقية في ارمينيا تشيد بمشاركة منتدى الاعلاميات العراقيات في الموتمر الدولي للصحفيات

ارمينيا:iwjf

استقبلت القائم باعمال سفارة العراق في ارمينيا الدكتورة عالية الزبيدي بمكتبها الرسمي، رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، الدكتورة نبراس المعموري، وبحث الجانبان اهم ما تضمنه المؤتمر الدولي للنساء الصحفيات خلال الحرب والسلام المنعقد في ارمينيا واهم التوصيات التي خرج بها بما يدعم دور المراة بشكل عام والصحفية بشكل خاص.

من جانبها عبرت الدكتورة عالية الزبيدي عن سعادتها بمشاركة منتدى الاعلاميات العراقيات في المؤتمر الدولي، لا سيما ان الاعلامية العراقية كان لهن دور مميز ابان عمليات تحرير الموصل، مشددة على ضرورة مواصلة العمل بما يخدم قضايا المراة ويرفع من شانها.

خلال اللقاء وضحت دكتورة نبراس المعموري ان مشاركتها في المؤتمر كان لها اثر كبير بين المشاركين من دول العالم كافة وان منتدى الاعلاميات سيواصل العمل بما يخدم المراة الصحفية، مؤكدة ان هكذا مؤتمرات تخصصية تعزز من العلاقات الثنائية والتعاون المشترك لا سيما ان الجهة المنظمة للنشاط وهي السيدة غولنارا شاهينيان رئيسة منظمة ديمقراطية اليوم ابدت استعدادها للتعاون والعمل المشترك لا سيما ما يتعلق بالتمكين والتشبيك.