السلطات الامنية تعلن رسميا عدد التفجيرات في كركوك واحصائية للضحايا

أعلن مركز الاعلام الأمني يوم الجمعة عن وقوع ثلاثة تفجيرات في مدينة كركوك اسفرت عن سقوط قتل واصابة 15 شخصا اخر بجروح.

وقال المركز في بيان له اليوم، ان “ثلاثة اعتداءات إرهابية في محافظة كركوك، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الأبرار بشارع القدس ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 14 شخصا آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وأضاف البيان انه “كان هناك انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محل كوفي شوب ما أدى الى جرح مدني في طريق بلدة مرور كركوك”، مردفا بالقول ان “قذيفة استهدفت K4 مدرسة مصلى دون خسائر بشرية أيضا”.

وكان مصدر امني مسؤول وشهود عيان قد أفادوا مساء اليوم الجمعة بوقوع تفجيرين متتاليين في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر والشهود ان تفجيرين بعبوتين ناسفتين وقعا بشكل متزامن احدهما وقع في شارع القدس قرب مسجد “الابرار، والثاني قرب أسواق “عائلتي” في كركوك.

من جهته قال مصدر طبي مسؤول ان التفجيرين اسفرا عن مقتل سبعة اشخاص واصابة سبعة مثلهم بجروح كحصيلة أولية للحادث.