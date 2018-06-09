العراق يعلق على بوتين بشأن استثمارات روز نفت بكوردستان: مشكلة ولامشكلة

قلل السفير العراقي لدى موسكو، حيدر العذاري، من تأثر العلاقة بين العراق وروسيا بسبب الاتفاق النفطي بين عملاق الشركات روز نفط واقليم وكوردستان.

وقال العذاري في مؤتمر صحفي، إن “العقد الذي تم توقيعه بين شركة (روزنفت) وحكومة إقليم كوردستان خلال العامين الحالي والماضي على هامش مؤتمر سانت بطرسبورغ، يتعارض مع الدستور العراقي الذي يعطي الحق فقط للحكومة الاتحادية بتوقيع العقود النفطية”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس أن كل مشاريع روسيا في إقليم كوردستان العراق شرعية وواعدة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، ان تلك المشاريع غير موجهة إلى تشجيع النزاعات الداخلية، وإنما تهدف إلى تطوير العلاقات الطبيعية.

وواجهت إحدى أكبر الشركات النفطية الروسية “روزنفت” رفض حكومة بغداد لاستثماراتها النفطية في إقليم كوردستان، بعيداً عن سلطة وزارة النفط المركزية، باستثمارات إضافية بمليارات الدولارات لإنشاء شبكة لنقل الغاز والنفط داخل الإقليم.

وأشار العذاري إلى أن “الحكومة الاتحادية غير ملزمة بهذه العقود، وتعدّها غير قانونية، في حين أنها تدعم الشركات التي تتعامل معها مباشرة؛ كشركة (لوك أويل) و(غاز بروم) و(باش نفط) وغيرها من الشركات”.

واستبعد أن “يكون للعقد الذي تم توقيعه أخيراً بين شركة (روزنفت) وحكومة إقليم كوردستان أي تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين، إذ أجرى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في العام الماضي زيارة إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتم التباحث في سبل التعاون وتذليل العقبات والتحدّيات بين الجانبين”.

ووقّعت إدارة شركة “روزنفت” الروسية خلال تلك الفترة عقوداً مع حكومة كوردستان العراق لاستثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار كاستثمار في قطاع الطاقة”.

من جهته اعتبر السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، أن آفاقاً جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة أمام شركات روسية للعمل في العراق، وبالدرجة الأولى في قطاع الغاز، مشيراً إلى أن الاستثمارات الروسية فيه بلغت 10 بلايين دولار.

وأضاف: إن “الشركات الروسية الرائدة؛ مثل (غازبروم نفط) و(لوك أويل)، تساهم بشكل كبير في قطاع النفط المحلي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في هذا المجال 10 بلايين دولار”، لافتاً إلى أن “الشركات لا تعتزم التوقّف عند هذا الحدّ فقط، وتهتمّ بتعزيز التعاون مع العراق”.