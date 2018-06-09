العوالم الخفية لمثلث برمودا، مع )شيء) من الزمن !

* بقلم د. رضا العطار

يقولون : وُجد الزمن مع الفضاء بعد الانفجار الكبير Big Bang . اما قبل ذلك فلم يكن ثمة زمن، او لعله كان مضغوطا او مجذوبا في نقطة، كالفضاء، ثم انطلق من القمقم بعد الانفجار الكبير. وهذا لا يتعارض مع قول احد المفكرين : لقد خلق العالم مع الزمن وليس في الزمن.

ويقولون : ليس من الضروري ان يكون الفضاء كرويا في كل مكان، اي محدبا، بل قد يكون في بعض الاماكن وعرا ومتموجا. ويمكننا ان نتصور ضربا من الفضاء فيه نقاط اشبه بالسرج، تتزحلق عليه اجرام هائلة بأتجاه ما بسهولة اكثر من غيرها – – – انه فضاء غير متجانس ! . . وماذا عن الزمن ؟ – – إذن لنصغي الى الخبر الاتي :

في اواخر السبعينيات اختفت طائرة ركاب من على شاشات الرادار في برج المراقبة لمدة عشرين دقيقة، قبل موعد هبوطها في مطار ميامي بالولايات المتحدة. لكن صورتها عادت الى الظهور بعد ذلك بعشرة دقائق، وهبطت بسلام.

. . . اما ملاحوها فلم يلاحظوا شيئا غريبا في خط طيرانهم، سوى ان ساعات جميع من كان على متن الطائرة تأخرت عشر دقائق.

واستنادا الى النظرية النسبية لانشتاين، كما سنرى، ان مثل هذا الفارق في الزمن يمكن ان يحدث اذا طارت الطائرة بسرعة مقاربة لسرعة الضوء، وهذا غير وارد بالنسبة للطائرة.

لكن العالم السوفييتي (تلالا ييفسكي) يقول في محاولة ان يعطي تفسيرا لهذه الظاهرة (كل الذي نعرفه رقم واحد :

ان الساعات تأخرت عشر دقائق – – نحن نعتقد حسب نظريتنا، انه في حالة التحدب الفضائي الذي أخًر الساعة عشر دقائق، لا بد ان تكون كتلة الطيارة الطيرانية قد تضاعفت تقريبا. وكما نرى ان هذه الزيادة كانت في حدود سلامة الطائرة. اما لو كان مسارها قريبا من مركز الدوران (الدوران الاعصاري في المنطقة : مثلث برمودا) لتسببت عن زيادة الجاذبية كارثة – – – ان الانحراف يقدم تفسيرا في الوقت نفسه لأختفاء الطائرة عن شاشات الرادار، في الفضاء المنحي، يمكن ان تنحرف الاشارة ولا تصل الى اجهزة الاستلام.

إذن فالزمن غير متجانس ايضا، ويختلف تصرًفه باختلاف الظروف، ومن بين العوامل المؤثرة على ما يبدو سرعة دوران الاجسام. فحسب نظرية تلالا ييفسكي ان الجسم الدوار يقل وزنه كلما ازداد تسارع دورانه. وعند بلوغه سرعة معينة (السرعة الحرجة) يمكن ان يصبح وزنه سالبا. ففي العام 1975 استطاع بعض العلماء البريطانيين ان يرفعوا سرعة جيروسكوب الى حد ادى الى نقصان وزنه بمقدار 10% لكنهم لم يقدًموا نظرية في حينها بهذا الشأن.

اما في موسكو فقد استطاعوا إنقاص الوزن بمقدار 14% وتقدموا بنظرية حول هذا الشأن تعطي تفسيرا في الوقت نفسه للزوابع او الرياح الدوامية التي تحدث فيما يسمى بظاهرة (مثلث برمودا).

* مقتبس من كتاب جولة في أقاليم اللغة والاسطورة للباحث العراقي علي الشوك