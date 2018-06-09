الفلوجة تتهم ميليشيات في الحشد بعمليات اختطاف وابتزاز: سنفقد الثقة

ناشد مجلس شيوخ عشائر الفلوجة الحكومة العراقية للتدخل وايقاف عمليات الخطف والابتزاز المنظمة من قبل ما اسماهم “ميليشيات داخل الحشد الشعبي”.

وكانت منظمة العفو الدولية، اتهمت في حزيران من العام الماضي الحشد الشعبي في العراق باختطاف 643 مدنيا من أهالي بلدة الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة، غرب محافظة الأنبار.

وقال رئيس المجلس الشيخ علاء الجميلي “قبل يومين اختطفت ميليشات الشيخ حميد جاسم زويد احد شيوخ البو عيسى بلا امر قضائي ولا نعرف مصيره حتى الان”.

وحذر الجميلي من هذه الممارسات قائلا “الاهالي يشعرون بالخوف والرعب من عمليات الخطف والابتزاز المالي هذه والتي تضعف عمل ودور القوات الامنية وثقة الاهالي بها”.