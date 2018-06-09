امريكا: سنتعامل مع اي حكومة عراقية جديدة ونحترم ارادة الناخب

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يوم الجمعة ان بلاده ستمنع عودة ظهور تنظيم داعش مرة أخرى في العراق.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان القوات الامريكية اجرت عمليات عسكرية ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، مؤكدا ان تلك القوات ستستمر بتنفيذ العمليات في البلدين.

وأضاف انه “سنمنع ظهور التنظيم مجددا في العراق”، مردفا بالقول ان حلف الشمال الأطلسي “الناتو” سيعزز جهوده في العراق”.

وبشأن الانتخابات قال ماتيس “نحن نرحب بالعملية الديمقراطية في العراق سواء كانت جيدة ام لا”، منوها الى انه “سنتعامل مع أي حكومة عراقية جديدة، ونحترم إرادة الناخبين العراقيين”.

وتابع الوزير ان “تحالف الناتو والقوات الامريكية ستسمر بتواجدها في العراق الى ان تتم تشكيل الحكومة الجديدة لنبدأ معها جولة من التفاهمات حول هذا الامر”.