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اوروبا والناتو يتفقان على وجود عسكرية في العراق

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبيرغ، أن الاتحاد الأوروبي والناتو اتفقا على توسيع مهام تدريب القوات العراقية.
وقال ستولتنبرغ خلال جلسة عمل لوزراء دول الحلف اليوم: “قرر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي زيادة وجودهما في العراق. ستركز مهمة الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن المدني، والناتو سيعمل على تدريب المستشارين العسكريين في الجيش” العراقي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو قد أنشأ نظام إخطار متبادل لصد هجمات قراصنة الكمبيوتر، وقال: “نواصل التعاون في مجال الأمن السيبراني، ولقد أنشأنا نظاما للإشعار في الوقت الحالي يتمحور حول الهجمات السيبرانية وحالات استخدام البرامج الضارة في القرصنة الإلكترونية”.

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