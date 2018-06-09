باريس تحتجز أحد المتورطين بمجزرة “سبايكر”

قال مكتب مدعي باريس، إن السلطات الفرنسية تحتجز لاجئا عراقيا سابقا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب بوصفه قياديا محليا في تنظيم داعش.

وأضاف المكتب أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته خضع لتحقيق رسمي للتواطؤ الجنائي فيما يتصل بعمل إرهابي والانضمام إلى جماعة مسلحة سعيا لارتكاب جرائم حرب.

ووفقا لمصادر قريبة من التحقيقات فإن السلطات العراقية تعتقد أنه حاكم محلي سابق تابع لتنظيم داعش لمنطقتي تكريت وسامراء وتقعان على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من بغداد.

وكانت قناة (تي.إف1) التلفزيونية أول من أورد الخبر، وقالت إن المشتبه به يدعى أحمد إتش. ويبلغ من العمر 33 عاما.

وقال تنظيم داعش إنه قتل 1700 أسير من كتيبة تابعة للجيش العراقي في معسكر سبايكر في يونيو 2014. وذكرت نفس المصادر أن من المعتقد أن الرجل المعتقل اشترك في المذبحة.

وقتل أكثر من 240 شخصا منذ أوائل 2015 في فرنسا في هجمات نفذها إرهابيون أو أفراد أوعزت لهم جماعات إرهابية بها.