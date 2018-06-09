تفاصيل مادار في اجتماع رئاستي الجمهورية والبرلمان مع رؤساء الكتل السياسية

بحثت رئاستا الجمهورية والبرلمان مع رؤساء الكتل السياسية البارزة في العراق، السبت، نتائج الانتخابات التشريعية والاوضاع السياسية الراهنة في العراق.

وذكر مصدر مطلع اليوم 9 حزيران 2018 أن ذلك جاء خلال إجتماع عقد في قصر السلام، ضم كلا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي واسامة النجيفي إضافة الى رئاسة البرلمان المتمثلة برئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد، مع رؤساء الكتل والاحزاب السياسية البارزة المتمثلة بـ”هادي العامري وعمار الحكيم وممثلي زعيم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وأضاف المصدر ان جانبا من الاجتماع كرس لبحث قرارات مجلس النواب الاخيرة القاضية بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من شهر آيار المنصرم.

يذكر ان مجلس النواب صادق، الاربعاء، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، يلزم المفوضية بالعد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع وقيام مجلس القضاء الاعلى بانتداب تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كي تتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي.