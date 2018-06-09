تكريم الكاتب والقاص المصري د. أحمد الخميسي

كتب: شاكر فريد حسن

كرمت الجمعية المصرية للتنوير الكاتب والقاص والصحفي المصري المعروف د. أحمد عبد الرحمن الخميسي، وذلك تقديرًا لدوره الثقافي واسهاماته في مسيرة التنوير الحضارية، ودلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاستشهاد المفكر التنويري والمثقف العضوي الكبير فرج فودة مؤسس الجمعية، الذي أغتالته قوى الظلام والتطرف الديني.

ويعد الخميسي أحد المساهمين المثابرين في رفد المشهد الثقافي والاعلامي المصري بمقالاته ودراساته وأعماله الابداعية ومداخلاته التي تؤكد الهوية المدنية للدولة وتعلي شأن الوطن والمواطنة في مواجهة القوى الظلامية والرجعية المتطرفة.

وهو من مواليد القاهرة عام ١٩٤٨، وكان اعتقل في المظاهرات الطلابية احتجاجًا على نكسة ١٩٦٧، وقضى في السجن حوالي ثلاث سنوات، وبعد خروجه من السجن سافر الى ما كان يسمى الاتحاد السوفييتي، حيث أنهى دراسته الأكاديمية ونال شهادة الدكتوراة من جامعة موسكو.

وله نحو عشرين كتابًا منوعًا بين القصة القصيرة والدراسات الفكرية والترجمة، وحازت مجموعتاه ” كناري ” و ” أنا وأنت ” على جائزة سايروس للادب، كما فازت مسرحيته ” الجبل ” بجائزة نبيل طعمة السورية.

وفي قصصه تشيع العدابات الانسانية المستقاة من واقع الناس وحيواتهم، وترصد عالمًا بهيمن عليه المنطق المعكوس، حيث الحروب والمجاعات والأوبئة، والقتل والنفي والتشريد.

وقد سبق وكرمه اتحاد الكتاب العرب لدوره الملموس في اثراء الثقافة العربية بالفكر والأدب والترجمات.

وهو يكتب بانتظام في الصحافة المصرية والعربية والمواقع الالكترونية.

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