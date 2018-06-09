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جديد “بلاكبيري”… هاتف بلوحة مفاتيح قديمة!

أعلنت شركة “تي سي إل”، الخميس، عن هاتفها الذكي الجديد “بلاك بيري كي تو”، الذي أبقت فيه على لوحة المفاتيح التقليدية، بخلاف خاصية البصمة التي تعتمدها أغلب الأجهزة الحديثة.

وبحسب موقع “بزنس إنسايدر”، فإن مساحة الشاشة في الهاتف الجديد تصل إلى 4.5 بوصات، كما أنه مزود بكاميرا خلفية مزدوجة.

ويرتقب أن يصبح الطلب المسبق للهاتف متاحا أواخر الشهر الجاري، ومن المرجح أن يبدأ سعر بيعه من 649 دولارا.

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وتقول الشركة الصينية التي صنّعت الهاتف، إن جهازها الجديد يمتاز بقوة البطارية، ذلك أنها تستطيع تغطية يوم كامل من الاستخدام.

وكانت “بلاكبيري” الكندية حاضرة بشكل كبير في سوق الهواتف المحمولة قبل عشر سنوات، لكن حصتها تراجعت بشكل لافت جراء المنافسة المحمومة، فاضطرت إلى بيع قطاع الهواتف لشركة “تي سي إل”.

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