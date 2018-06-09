سهم مثلث في قلب الصدر

الشيخ محمّد العبّودي:

إستطاعت يد الإعلام المسيّس داخلياً وخارجياً اللعب جيداً بعقول بعض العراقيين، لتقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، فلا وثاقة ولا مقبولية ولا رأي لمخلص بوطنه !، وكل والقبول والولاء والرضوخ لمفسد بوطننا !.

.

فكلّما قرأت قول الإمام علي (عليه السلام): (اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّوني، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُوني، فَأَبْدِلنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وأَبْدِلُهمْ بِي شَرَّاً مِنِّى). قلت كأنه يومنا هذا ، فزعيم مصلح عراقي، أسمه “مقتدى الصدر” ، خرج من بينكم لا شرقي ولا غربي، لا يريد منصباً ولا جاهاً ولا يطمع بسلطة أو حكومة، تظاهر ومارس كل آليّات الاحتجاج السلمي حتى الإعتصام، وتعرّض للقتل والتهديد والتسقيط من أجلكم ومن أجل مستقبل أجيالكم، وطرد الاحتلال وهدم الإرهاب وفضح الفساد وأزاح القسم الأكبر منهم بمليونية إصلاحية، يريد لكم حكومة أبوية منكم تحافظ على حقوقكم لا تسرقكم، تخاف عليكم لا تقتلكم، تدافع عنكم لا تنهشكم بأنياب الفساد..

راهن على طرد الفاسدين والمفسدين والمتآمرين، حتى لو كلّف ذلك دمه، ضحّى بكل شيء من أجل وطن اسمه العراق، لم يفرق بين عربي وكردي وسني وشيعي ومسلم ومسيحي، احتضن الكل واحترم الجميع، وأعاد للعراق هيبته بين الدول المجاورة، ليس اليوم، بل قبل سنوات طوال، حتى أني سمعت بالمباشر من أحد رؤساء الدول قوله لو لا مقاومة وتحرّكات السيد مقتدى الصدر في العراق، لكان لنا قول آخر في قادة الشيعة وفي العراقيين..

لم يقبل لأحد أن يتدخّل بالشؤون العراقية ولا يتدخّل هو بالشؤون الداخلية للدول المجاورة، لم يجلس مع محتل أو مغتصب أو إرهاب ولن يجلس، والقائمة تطول…

والعجيب بعد كل هجمة مفتعلة من قبل إعداء العراق غرضها تشويه هذه القامة الوطنية العراقية ، يقابل هذا الجهد الوطني ، بسباب وشتم وتخوين وتوهين ووصفه بأوصاف لا تليق، بأبسط الناس، فضلاً عن قائد عربي يريد لبلده قيادة الأمة العربية ضدّ ظلم الدول المتغطرسة والمحتلة التي أعاثت في مددنا الدمار والخراب والإرهاب، والأعجب أن يصدر هذا التدني في الْقَوْل ممن كنّا نُحسن الظن برجاحة عقله !.

فَلا نريد منكم أن تكونوا “صدريين” لأن الصدر عراقيٌ ، بل كونوا منصفين واقرأوا الرجل بعينين وعايتين منصفتين، ولا تحمّلوه أخطاء غيره أو أخطاء ممن يحسبون عليه في الماضي وهو منهم ومن أفعالهم براء، وتأكّدوا قبل إطلاق أي الحكم عَلَيْه ، فإن الشبهة سميت شبهه لأنها تشبه الحقيقة.

مقتدى الصدر اليوم يسعى جاهداً لتأسيس مفهوم الدولة في العراق، ويعمل على وضع اللبنات الأساسية لذلك، وهذا مشروع ضخم جداً، والرجل همّه الأول أن يؤسس لبذرة الوعي في بناء العراق وتخليصه من كل أشكال الفساد والإفساد، وبالتالي هو يضطلع بمهامٍ جليلة، تحتاج من الجميع الوقوف عندها وإنصافها، وكما تسمعون لخصومه وتصدّقوهم من دون مناقشة، استمعوا له من باب الإنصاف فلعل الذي جاءك بالخبر فاسقاً فتبيّن قبل أن تقع بجهالة فتصبح على ما حكمت نادماً، وأيّة ندامة إذا قدّمنا شبه الفاسدين على حقائق المصلحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

٢٤ / شهر رمضان/ ١٤٣٩

النجف الأشرف