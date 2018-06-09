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صحة الكرخ / تجري قرعة الحج لملاكاتها المرافقة للحجاج هذا العام

اجرت دائرة صحة بغداد الكرخ قرعة الحج لبيت الله الحرام لملاكاتها الطبية والصحية و التمريضية المرافقة للحجاج لعام 2018 على قاعة مركز الدائرة بحضور عضو مجلس محافظة بغداد الاستاذ (علي الحسيني) و معاون المدير العام للشؤون الفنية الدكتور (ظافر كاظم) و مدير قسم التفتيش و مدير قسم العمليات و مدير شعبة التدريب والتطوير و المرشحين من المؤسسات الصحية
و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) ان الدائرة اجرت قرعة الحج الخاصة بملاكاتها المرافقين للحجاج هذا العام حيث بلغ عدد المرشحين من المؤسسات الصحية ( 60) مرشح من النساء و الرجال و العدد المطلوب للبعثة هو ( 18) شخص موزعين بين (9) نساء و (9) رجال
و اضاف الحجامي أن القرعة اجريت بشفافية تامة حيث تم تصوير القرعة بحضور جميع المرشحين و تم اختيار العدد المطلوب للبعثة و كذلك اختيار اسماء المرشحين الاحتياط للرجال و النساء و تم ابلاغ الفائزين بالقرعة بالتعليمات و الشروط الواجب توفرها بالمرشح منهوها ان هناك قرعة اولية اجريت داخل المؤسسات الصحية لاختيار المرشحين عن تلك المؤسسات .
الاعلام و العلاقات

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