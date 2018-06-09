ضابط بالبيشمركة ينهي حياته بـ”كلاشينكوف” في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة عن اقدام شخص في نهاية العقد الربع من عمره على قتل نفسه بإطلاقات نارية من سلاح رشاش روسي الصنع في احدى نواحي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، انه اليوم المصادف 8/6/2018 اقدم شخص يبلغ من العمر 48 عاما في ناحية “بكره جوه” على انهاء حياته، وبعد وصول قوات الشرطة تم نقل جثته الى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وأوضح البيان ان الشخص يدعى (ت، ا، ا) من مواليد عام 1970 ويسكن حي “بكره جو” في السليمانية.

وبحسب معلومات الشرطة كما في البيان فان ذلك الشخص انهى حياته باطلاقات من سلاح نوع “كلاشينكوف، وان التحقيقات جارية حول الحادث.

من جهته كشف مصدر امني مسؤول ان ذلك الشخص ضابط برتبة رائد في صفوف قوات البيشمركة.