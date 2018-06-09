عامر المرشدي : ابرياء مدينة الصدر ذبحوا بسكين بارد وقرار السيد الصدر حسم الامور وحمى حياة المواطنين

صرح عامر المرشدي امين عام حزب تجمع العراق الجديد لوسائل الاعلام المحلية ان انفجار مخزن الاسلحة والاعتدة الاخير في مدينة الصدر لن يكون الاخير وستستمر مسلسل ذبح ابناء هذه المدينة المجاهدة لوجود مواقع عديدة وقريبة من الاحياء السكنية وهذا امرا غير مخفي ومعلوم .

واضاف المرشدي سبق ولمرات عديدة ان حذرنا من وجود اشخاص يتكلمون بأسم بيت الصدر ، بيت اعلام الاسلام واعلام الامة ويكسبون المغانم لأنفسهم واضرارهم على هذا البيت الطاهر ، وان تدخل السيد مقتدى جاء بالوقت المناسب حماية لأرواح ابرياء اخوتنا وابناءنا في هذه المدينة وللتخلص من هذه الاسلحة والاعتدة وتسليمها للقوات المسلحة .

المكتب الاعلامي

حزب تجمع العراق الجديد