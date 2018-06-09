قصف تركي بثلاث مناطق باقليم كوردستان

دمرت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة مواقع تابعة لمقاتلين كورد في غارات على مناطق باقليم كوردستان.

وقالت هيئة الأركان التركية إن مقاتلاتها استهدفت مواقع لحزب العمال في “زاب” و”هاكورك” و”قنديل”.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية دمرت ملاجئ وتحصينات ومرابض أسلحة تابعة للمقاتلين.

وتجري القوات المسلحة التركية عمليات في شمال العراق، منذ مارس الماضي، في إطار عملياتها العسكرية الرامية لمكافحة حزب العمال الكوردستاني، والذي تصنفه أنقرة “منظمة إرهابية” في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.