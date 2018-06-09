كندا تعلق مهام تدريب البيشمركة وتكشف السبب

علقت كندا الجمعة مهمة “تقديم المشورة والمساعدة” للبيشمركة، وهي مهمة كانت تنفذها قوات العمليات الخاصة الكندية، في إطار مشاركة كندا في جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة واشنطن.

وقال رئيس هيئة اركان الجيش الكندي، الجنرال جوناثان فانس، في مؤتمر اتحاد القوات في اوتاوا، إن القوات الكندية علقت تدريب قوات البيشمركة مع انتهاء الحرب على تنظيم داعش.

وقام جنود القوات الخاصة الكندية في العراق، وعددهم حوالي 200، منذ عام 2014، بمهمة تدريب عناصر من القوات العراقية والبيشمركة ليكونوا أكثر فعالية في الحرب ضد داعش.

وأفاد القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب أفغانستان دايفيد فرايزر بأن تجميد تعاون القوات الكندية الخاصة لا يجب أن يعتبر مؤشرا على سحب الدعم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، أو للحرب ضد تنظيم داعش.