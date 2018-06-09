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مرجع دين شيعي بالعراق يستبق اقرانه ويعلن أول أيام عيد الفطر

أعلن المرجع الديني الشيعي اية الله كمال الحيدري، ان يوم الجمعة المقبل اول أيام عيد الفطر.

وذكر بيان صادر عن مكتب المرجع اليوم السبت، إن المعطيات الفلكية الدقيقة تشير الى إمكانية رؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هـ بالعين المسلحة ابتدأً من قارة أستراليا وجنوب شرق قارة آسيا، وبالعين المجردة ابتدأً من شبه الجزيرة العربية والقارة الأفريقية في مساء يوم الخميس الرابع عشر من شهر يوليو / حزيران 2018 .

وأضاف انه بذلك يكون يوم الجمعة المصادف للخامس عشر من شهر يوليو / حزيران 2018 هو اليوم الأول من شهر شوال لعام 1439 من الهجرة ، لدى المرجع الحيدري.

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