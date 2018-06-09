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مصدر يكشف طبيعة تفجيري كركوك

كشف مصدر امني في محافظة كركوك، الجمعة، طبيعة الانفجارين وسط المحافظة، فيما اكد ان الانفجارين اسفرا عن اصابة سبعة اشخاص.
وقال المصدر في حديث  ان “الانفجار الاول الذي وقع في شارع القدس بين جامع الابرار والجمعية التعاونية قرب مجمع الكافتريات، تم بعبوة ناسفة شديدة الانفجار”، مبينا انه “ادى الى اصابة خمسة مدنيين”.
قتل 10 مدنيين بسيطرة وهمية على طريق بغداد- كركوك

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الانفجار الثاني الذي وقع بشارع طريق بغداد المؤدي الى شارع بلدة المرور وسط كركوك، نتج عن عبوة ناسفة ايضا تم رميها من سيارة نوع لاندكروز”، مشيرا الى انه “تسبب عن اصابة مدنيين اثنين بجروح”.
واكد المصدر ان “الاوضاع الامنية في المحافظة تحت السيطرة”، لافتا الى ان “الشرطة ومكافحة الارهاب باشرت بفتح تحقيق بالحادثين”.

يذكر ان محافظة كركوك شهدت اليوم، انفجارين متعاقبين احدهما في شارع القدس والاخر بشارع طريق بغداد، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين.

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