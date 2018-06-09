وزارة الداخلية تصدر توضيحا بشأن “طائرة مسيرة” استهدفت “كدس” مدينة الصدر

نفت وزارة الداخلية يوم الجمعة ان تكون طائرة مسيرة قد قصفت “كدس” للعتاد في مدينة الصدر وتسببت بمقتل واصابة العشرات والحاق دمار هائل في البيوت المجاورة للحادث.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها “تود أن تبين أنه لا صحة لما ورد في كتاب نسب الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد حول رصد (طائرة مسيرة مجهولة يرجح انها نفذت عملية على كدس للعتاد في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد)”.

وأوضح البيان أن “هذا الكتاب الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي مزور ولا يحمل شئ من الصحة، وان وزارة الداخلية أوضحت في بيان سابق لها أن باشرت بتشكيل لجنة حسب توجهات رئيس الوزراء للتحقيق في هذه الحادثة”.

ودعا البيان “وسائل الإعلام بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والاخبار وعدم الانجرار وراء مروجي الشائعات”.

وقتل شخصان وأصيب اكثر من 90 آخرين، بجروح مع تدمير منازل مساء اول امس الاربعاء بانفجار وقع في مدينة الصدر.

وأعلنت السلطات الأمنية العراقية ان التفجير ناجم عن كدس للأعتدة مخزون داخل حسينية (مسجد للشيعة).