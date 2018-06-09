وزير الداخلية التركي: نستطيع السيطرة على “قنديل” وقتما نشاء

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت إن بإمكان بلاده السيطرة على معاقل حزب العمال الكوردستاني في جبل قنديل بإقليم كوردستان، وقتما تشاء.

وقال صويلو، في مقابلة مع تلفزيون “سي إن إن ترك”: “باتت جبال قنديل (بإقليم كوردستان)، هدفا قريبا بالنسبة لنا وننتظر التوقيت المناسب للتدخل، كما أننا نستطيع السيطرة عليها متى ما أردنا فتركيا قادرة على فعل ذلك”، معتبرا أن الجبال صارت “ملتقى دولي للإرهاب”.

وأضاف: “يأتي أناس من دول مختلفة إلى جبل قنديل ويقومون بتدريب المقاتلين وعقد الاتفاقيات هنا”.

وردا عن سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستتعاون مع طهران وبغداد في تنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق، قال صويلو أن “بلاده كانت قد أقامت تعاوناً وثيقاً مع دول المنطقة بما فيها إيران والعراق”.

وتابع صويلو: “أية دولة لا تستطيع الاعتراض على هذه الخطوة التي تتخذ ضد الإرهاب”.